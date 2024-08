Was ist der Japankäfer?

Der Japankäfer (Popillia japonica) ist ein Blatthornkäfer.

Woher kommt der Japankäfer und wo findet man ihn aktuell in Europa?

Ursprünglich ist der Japankäfer in Japan heimisch. Von dort wurde er zunächst, anfangs des 20. Jahrhunderts, in die USA und Kanada verschleppt, wo er grosse Schäden verursachte. Im Sommer 2014 wurde er das erste Mal in der Nähe von Mailand in Italien festgestellt. Er breitet sich jährlich in alle Richtungen weiter aus. Im Sommer 2020 wurden dann erstmals adulte Japankäfer in einem Weinberg im südlichen Tessin gefunden. 2023 wurden erstmals adulte Japankäfer im Wallis an der Italienischen Grenze gefunden. Da die Populationen im Tessin und Wallis in direktem Zusammenhang zur Italienischen Befallszone stehen, gilt hier die Eindämmungsstrategie. Zudem wurde 2023 ein neuer Ausbruch des Japankäfers im Kanton Zürich festgestellt. Da es sich bisher nur um eine kleine Population handelt wird hier noch versucht den Käfer wieder auszurotten.

Wie breitet sich der Japankäfer aus?

Die Ausbreitung erfolgt lokal durch den Flug der adulten Käfer, kann aber auch durch den Menschen geschehen.